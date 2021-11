Ammersee

19:15 Uhr

Corona: Wo kann man sich rund um Dießen noch testen lassen?

Plus Corona-Tests sind nicht nur seit drei Wochen kostenpflichtig. Sie werden auch nur noch eingeschränkt angeboten. Der Ammersee Kurier liefert einen Überblick, welche Testmöglichkeiten in der Region noch vorhanden sind.

Von Ulrike Reschke

Mit dem Ende der kostenlosen Corona-Bürgertests im Oktober wird es immer schwieriger, Tests im Rahmen der 3G-Regelung zu bekommen. Diese wird im Freizeitbereich, beispielsweise in Kinos oder Fitnessstudios, angewendet, greift aber auch bei Reisen ins Ausland. In diesen Fällen kosten sie Geld, aber es ist auch gar nicht mehr so einfach, eine Testmöglichkeit zu finden. Die Teststationen wie in Dießen in der Mehrzweckhalle oder im Bürgertreff in Utting sind geschlossen worden. Wo kann man sich jetzt noch testen lassen?

