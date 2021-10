Das Augustinum-Bad in Dießen macht auf, aber nicht für alle

Plus Die Renovierung des Hallenbads im Dießener Augustinum ist auf der Zielgeraden. Wann es wieder für alle öffnet, ist noch fraglich. Dafür muss eine Bedingung erfüllt sein.

Der Herbst ist da, das Wasser im Ammersee ist kalt, und Sport in beheizten Räumlichkeiten ist wieder zunehmend gefragt. Für begeisterte Schwimmer steht die Wiedereröffnung des Schwimmbads im Augustinum Ammersee ganz oben auf der Wunschliste. Mit Beginn der Pandemie im März 2020 wurde das Bad geschlossen. Die folgenden Monate wurden für Renovierungsarbeiten genutzt. Nach den Herbstferien soll das Hallenbad wieder geöffnet werden, zumindest für einen Teil der bisherigen Nutzerinnen und Nutzer.