Das Eresinger KultuRathaus ist ein Haus für alle

Plus Das Eresinger KultuRathaus ist jetzt offiziell eröffnet. Bürgermeister Michael Klotz blickt auf die lange Geschichte des Projekts zurück.

„Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ Mit Psalm 127 und Weihwasser segnete Diakon Klaus Mittermeier im Rahmen eines kleinen Festakts das Eresinger KultuRathaus. Das seit Wochen bereits genutzte Haus in zentraler Lage ist damit endgültig Teil der Dorfgemeinschaft. Bürgermeister Michael Klotz blickte zu Beginn zurück auf eine doch längere Entstehungsgeschichte.