Das Theater ist zurück in der Alten Brauerei in Stegen. Regisseur Alexander May und Schauspieler Tobias Bode geben „Das Produkt“ von Ravenhill zum Besten.

Am Samstag, 31. Juli, wird in der Alten Brauerei Stegen nach langer Zeit wieder Theater gespielt. Das Debüt gibt laut Presseankündigung Regisseur Alexander May mit Mark Ravenhills Farce „Das Produkt“: Ein Filmproduzent versucht seine „Lieblingsschauspielerin“ für die Hauptrolle eines hanebüchenen Liebes-Action-Terror-Thrillers zu gewinnen.

In dessen Plot verliebt sich eine global agierende Geschäftsfrau in den attraktiven Al-Qaida-Kämpfer Mohammed. Sie erlebt die Planung eines Selbstmordattentats auf Disneyland Paris und verrät Mohammed an die Polizei, die ihn verhaftet. Als Amy Fernsehbilder von seiner Misshandlung im Gefängnis sieht, wird auch sie zur Kampfmaschine.

Ravenhill demontiert dieses „Produkt“ als klischeeverhaftete "Verwurstung" realer Polit-Dramen, gefühliger Lovestory und comicartigem Heldinnenepos. Regisseur Alexander May und Schauspieler Tobias Bode treiben das Spiel aber noch eine schwarzhumorige Runde weiter, indem sie diese männlich dominierte Scheinwelt hinterfragen, die auch nach #MeToo nicht wirklich Gefahr läuft, zu verschwinden.

Die Anzahl der Sitzplatzkarten ist aufgrund des coronabedingten Hygienekonzepts auf 50 Zuschauer limitiert. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Vorstellung um 20 Uhr. Karten gibt es unter: www.groundlift.de/das-produkt oder telefonisch unter der Nummer 08192/933333 (ak)

