Ammersee

vor 13 Min.

Das Unwetter in Pähl verhagelt die Maisernte

Der Hagel traf den Mais auf der linken Seite des Ackers so stark, dass Max Popp ihn wieder neu einsäen musste. Der rechte Teil könnte sich erholen, hofft der Landwirt aus Pähl.

Plus Die Hagelkörner schlagen regional begrenzt und unberechenbar ein. Landwirte in Pähl beklagen große Schäden. In Raisting kamen sie um einiges besser davon.

Von Sabine Vetter

Als der Pähler Leonhard Bartl kürzlich wieder mal mit seinem Rad über die Felder fuhr, fiel ihm der Unterschied auf zwischen dem Zustand der Maisfelder bei Raisting und denen bei Pähl. Offenbar hatten Sturm und Hagel erneut ihre örtlich begrenzten Schneisen gezogen. Als eifriger Leser unserer Heimatzeitung erzählte er der Redaktion von seinen Beobachtungen. Der Ammersee Kurier ging den Spuren nach und traf besorgte Landwirte, denen es ja nicht ‚nur’ um den Ernteertrag geht, wobei der natürlich ihre materielle Existenz bedeutet, doch da stecke auch Herzblut drin, betonten sie gleichermaßen. Sie zeigten den aktuellen Zustand ihrer Maisfelder, der Unterschied war deutlich: Richtung Pähl hinterließ der Hagel heftigere Schäden als bei Raisting nebenan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen