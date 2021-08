Es gibt einen neuen Sprungturm im Hallenbad in Weilheim. Auch der Eingangs- und der Umkleidebereich sind neu. An den Eintrittspreisen ändert sich vorerst nichts.

Das Weilheimer Hallenbad öffnet am Mittwoch, 1. September, wieder seine Pforten. Nach einer gründlichen Revision mit zahlreichen Umbauten im vergangenen Winter hatte das Landratsamt Weilheim-Schongau aus mehreren Gründen entschieden, die Wiederöffnung nach der pandemiebedingten Schließung auf den Herbst 2021 zu verschieben.

„Nun steht den Badegästen ein frisch renoviertes Hallenbad rechtzeitig zur kühlen Jahreszeit zur Verfügung“, so eine Pressemitteilung des Landratsamts. Während der Schließzeit seien Unterhaltsmaßnahmen durchgeführt worden. Den Löwenanteil bei den Kosten habe die Sanierung von Betonschäden im Keller mit etwa 300000 Euro dargestellt. Unmittelbar wahrnehmbar für die Besucherinnen und Besucher sei die Umgestaltung des Kassen- und Umkleidebereichs, der nun eine deutliche Aufwertung erfahren habe.

Es gibt eine moderne Drei-Meter-Sprunganlage

Laut der Presseinformation wurde der Umkleidebereich mit neuen Umkleidekabinen und neuen Spinden ausgestattet (Kosten etwa 80000 Euro). In der Schwimmhalle wurde der Fünf-Meter-Turm rückgebaut und durch eine moderne Drei-Meter-Sprunganlage ersetzt (rund 90000 Euro). Rund 35000 Euro seien in Reparaturen im Bereich der Badewassertechnik, Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Badegäste sowie in einen neuen Anstrich der Badehalle investiert worden.

Der Betrieb des Hallenbads erfolgt wegen der aktuell knappen Personalsituation zunächst mit leicht veränderten Öffnungszeiten. Vom 1. bis 13. September gilt: allgemeiner Schwimmbetrieb Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Vereinsschwimmen mittwochs, 13 bis 20 Uhr. Ab dem 14. September ist das Hallenbad von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr wieder für das Schulschwimmen belegt.

Allgemeiner Schwimmbetrieb ab 14. September: Montag, Dienstag und Freitag von 13 bis 20 Uhr, Donnerstag, 16.30 bis 20 Uhr, Samstag, 13 bis 18 Uhr, Sonntag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Damenschwimmen ist donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr, Vereinsschwimmen mittwochs, 13 bis 20 Uhr und samstags, 9.30 bis 11.30 Uhr.

Die Eintrittspreise bleiben zunächst unverändert: Einzelkarten kosten 2,90 Euro für Erwachsene, zwei Euro für Jugendliche bis 16 Jahre, Zehnerkarten weiter 26 Euro (18 Euro) und 25er-Karten 58 Euro (40 Euro). „Im Herbst wird der Kreisausschuss über eine Anpassung der Stamm- und Gebührensatzung und damit auch über eine Erhöhung der seit zehn Jahren unveränderten Eintrittspreise beraten“, teilt das Landratsamt mit.

Die Kontaktnachverfolgung ist über die Luca-App oder schriftlich möglich. Zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 26. August) gilt für den Zugang die 3G-Regel. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt auf maximal 46, davon höchstens 30 im Sportbecken und 16 im Nichtschwimmerbecken. Die Badleitung empfiehlt, im Zweifelsfall – etwas bei schlechtem Wetter am Wochenende – unter Telefon 0881/3678 anzufragen, ob noch Kapazitäten frei sind. (ak)