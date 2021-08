Das Wüstenkino macht auch in Dießen Station

Wolf Gaudlitz reist mit dem Cinemamobil durch den Landkreis Landsberg. Sein Offroad-Wohnlaster macht auch in Dießen Station. Am Wohnhaus von Carl Orff wird der Kultfilm "The Doors" gezeigt.

Kinofilme unter freiem Himmel auf der Leinwand eines Offroad-Wohnlasters schauen, das geht in diesem Sommer im Landkreis Landsberg beim Cinemamobil. Auf dem Sommerkinoprogramm im Rahmen des Landsberger Kultursommers stehen zehn Open-Air-Kinoabende an, so im Windacher Schlosshof beim Verein „Wings for Africa“, im Ziegelstadel in Dießen bei der Carl-Orff-Stiftung, in Vilgertshofen beim Verein „Jugend Miteinander“ sowie in Steinebach bei den Veranstaltern des Sammersee-Festivals.

Hinter dem Cinemamobil steht der Filmemacher, Autor und Kosmopolit Wolf Gaudlitz, der mit Filmen wie „Taxi Lisboa“ (1996), „Palermo flüstert“ (2001) oder „Sahara Salaam“ (2014) bekannt geworden ist. Mit seinem umgebauten zwölf Tonnen schweren Off-Road-Wohn-Lastwagen mit Filmvorführeinrichtung und einer fünf mal drei Meter großen Leinwand ist er seit 1999 unterwegs. 20 Jahre lang brachte sein „Wüstenkino“ Filme zu den Nomadenvölkern der Berber und Tuareg zwischen Tunis und Timbuktu.

Im Sommer 2020 war das Cinemamobil in der Region erstmals beim Fünf Seen Filmfestival zu erleben. Dafür hatte Wolf Gaudlitz seinen Kino-Laster eigens aus Süditalien nach Bayern gefahren.

Kinonächte des Vereins "Wings of Africa"

Zum Auftakt des diesjährigen Landsberger Kinosommers werden im Windacher Schlosshof die Filme „Kinshasa Symphonie“ von Claus Wischmann (Donnerstag, 12. August) und der Klassiker „Sahara Salaam“ (Freitag, 13. August) zu sehen sein. Veranstaltet werden diese Kinonächte von dem Windacher Verein „Wings for Africa“.

Danach zieht das Cinemamobil weiter nach Dießen in den Ziegelstadel zum früheren Wohnhaus von Carl Orff. Die Carl-Orff-Stiftung veranstaltet dort Open-Air zwei Filmabende. Am 14. August wird die leichte Musikkomödie des britischen Regisseurs Danny Boyle präsentiert und am 15. August der Kultfilm „The Doors“ von Oliver Stone, das biografische Filmdrama über die berühmte Rockband. „Orffs Arbeitszimmer ist mit der Beatles-LP „Abbey Road“ bestückt. Die Rockband „The Doors“ waren von Orffs „Carmina Burana“ begeistert und inspiriert“, erläutert die Generalsekretärin der Carl-Orff-Stiftung, Judith Janowski.

Zu den Orff-Cinemamobil-Abenden werden die Kinobesucher laut Pressemitteilung gebeten, Klappstühle mitzubringen. Die Vorführungen beginnen jeweils gegen 21 Uhr. Ab 19 Uhr heißt es Picknick auf der Wiese. Wer seinen Picknick-Korb nicht selber füllen möchte, kann ihn an „Petras Fischbar“ vor Ort bestücken.

"Winterkartoffelknödel" von Rita Falk

Gegen Ende August zieht das Cinemamobil weiter nach Vilgertshofen. Dort werden die beliebten Eberhofer-Krimis mit Sebastian Bezzel von Erfolgsautorin Rita Falk gezeigt. Am 26. August wird der Film „Winterkartoffelknödel“ präsentiert.

Davor spielt die „Dreiecksmusi“ aus Reichling. Am 29. August gibt es Sauerkraut zu sehen. Davor wird bayerische „Tanzlmusi“ aus Pflugdorf geboten. Veranstalter ist der Verein „Jugend Miteinander e.V. Vilgertshofen“.

Im September sind noch vier weitere Cinemamobil-Abende vom 2. bis 5. September von den Organisatoren des Sammersee-Festivals geplant. Das Filmprogramm wird noch bekannt gegeben. (ak)