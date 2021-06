Das christliche Gästehaus in Riederau ist wieder auf

Das christliche Gästezentrum in Riederau macht nach dem Lockdown wieder auf: Ein Ort der Erholung und der Orientierung.

Das christliche Gästezentrum „Ammerseehäuser“ in Riederau hat seine Türen für Urlauber wieder geöffnet. Seit vergangener Woche können dort auch wieder Tagungen durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Myriam Moldenhauer hat die Leitung des Gästezentrums übernommen.

„Wir freuen uns, dass wir unserer Leidenschaft wieder nachkommen dürfen: Gastgeber zu sein mit Herz und Seele. Die Menschen freuen sich nun auf eine abwechslungsreiche Auszeit. Dafür haben wir den perfekten Standort, um mit Ausflügen das Alpenvorland genießen zu können. Dennoch hat die Sicherheit unserer Gäste höchste Priorität. Dafür haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt“, so Myriam Moldenhauer. Die Leiterin berichtet von ihrem außergewöhnlichen Start bei den Ammerseehäusern mit vielen Mitarbeitern in Kurzarbeit. Trotz dieser Herausforderung war es Myriam Moldenhauer wichtig, sich als Team regelmäßig digital zu treffen, um nun zusammen die Gäste gut versorgen zu können.

In dem Riederauer Gästehaus gibt es 38 Zimmer

Die Ammerseehäuser, die von der Stiftung Hensoltshöhe mit Sitz in Gunzenhausen getragen werden, bieten laut Presseinformation in ihren modernen Häusern in Riederau insgesamt 81 Gästen in 38 Zimmern, davon auch zehn Familienzimmer, Platz. Die Küche lege Wert auf eine hochwertige Verpflegung mit vielen regionalen Produkten. Das geistliche Programm möchte Myriam Moldenhauer, die schon viele Jahre in Hoteleinrichtungen tätig ist, in Zusammenarbeit mit dem Geistlichen Zentrum der Stiftung Hensoltshöhe ausbauen.

Unter neuer Leitung von Myriam Moldenhauer werden in dem Gästezentrum am Ammersee wieder Urlauber und Tagungsgäste beherbergt. Foto: Stiftung Hensoltshöhe

„Im Urlaub haben unsere Gäste Zeit, ihren Alltag zu reflektieren, und manche suchen Orientierung in dieser herausfordernden Zeit“, erklärt die Leiterin, die zuletzt im Kinder- und Jugendwerk des Vereins „Wort des Lebens“ am Starnberger See beschäftigt war. Für diese Interessierten würden die sogenannten geistlichen Impulswochen angeboten: Hier könnten die Gäste von Montag bis Samstag zweimal täglich einen kurzen biblischen Impuls hören. Sonntags werde die Woche mit einem Gottesdienst abgeschlossen. Die Referenten der Impulswochen stehen auch für seelsorgerliche Gespräche bereit. Einen Raum für Rückzug, Stille, Besinnung und Gebet könne man in der Kapelle der Ammerseehäuser finden. Daneben biete das Haus mit eigenem Strandzugang zum Ammersee, Wellness-Oase und großem Außengelände alles für einen erholsamen Urlaub.

Ein Diakoniewerk in Gunzenhausen betreibt das Gästehaus

Die Stiftung Hensoltshöhe ist ein Diakoniewerk und ein geistliches Zentrum im mittelfränkischen Gunzenhausen. Im missionarisch-diakonischen Auftrag arbeiten rund 500 Mitarbeiter in den verschiedenen Einrichtungen. In Gunzenhausen betreibt die Stiftung Hensoltshöhe eine Rehaklinik, eine Realschule, eine Fachakademie für Sozialpädagogik sowie ein Familienzentrum. In Nürnberg führt sie ein Altenheim für vollstationäre und Kurzzeitpflege. Neben Riederau gibt es auch im Allgäu Tagungs- und Gästehäuser. (ak)

