Das neue Lech-Isar-Land-Buch ist da

Die neue Ausgabe des Lech-Isar-Land-Buchs enthält wieder viel heimatkundliches aus Landsberg, Wessobrunn, Weilheim und anderen Orten der Region. Erhältlich ist es beim Ammersee Kurier.

Im Herbst ist Erntezeit und auch der Heimatverband Lech-Isar-Land kann wieder die reiche Ernte der Arbeit seiner Autorinnen und Autoren einfahren, die in ihren Beiträgen das Resultat umfangreicher Recherchen beim Schriftleiter Klaus Gast für das neue Jahrbuch eingereicht haben.

Laut einer Pressemitteilung sei es auch heuer wieder gelungen, über vielseitige Themen aus der oberbayerischen Kulturlandschaft zwischen Isar und Lech zu publizieren. Den Anfang macht ein umfassender Beitrag vom Vorsitzenden des Heimatverbands Bernhard Wöll, der die Beziehungen zwischen dem oberbayerischen Pfaffenwinkel mit Südtirol beleuchtet und hierbei insbesondere die einst zu den hiesigen Klöstern gehörenden Weingüter und Höfe behandelt.

Persönlicher wird es in dem Beitrag über eine kleinbürgerliche Murnauer Familie, deren Schicksal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die „große Geschichte“ im Kleinen widerspiegelt.

Die Nachkommen von Dominikus Zimmermann

Weitere Aufsätze haben die Geschichte der Lehrerausbildungsstätte in Landsberg, den Kalvarienberg am Starnberger See, die Nachkommen der Brüder Dominikus und Johann Baptist Zimmermann oder auch die Geschichte der Hexenprozesse im Werdenfelser Land zum Thema.

Das heimatkundliche Jahrbuch „Lech-Isar-Land“ ist da. Foto: Klaus Gast

Originell ist auch zu lesen, wie der Habacher Johann Freisl seine Reise ins „Heilige Land“ 1898 selbst beschrieb, Albin Völk dagegen beschäftigt sich mit einer überlieferten Grenzmarkbeschreibung des Klosters Wessobrunn von etwa 960 und den vielen diskussionswürdigen Fragen, die dieser über 1000 Jahre alte Text aufwirft.

Lesen Sie dazu auch

Interessantes über Jonny Cash

Weitere Themen befassen sich mit einem neu geschaffenen Volksmusiklied oder neuer klassischer Musik des verstorbenen Weilheimer Lehrers und Organisten Leuchtenmüller, beides mit aktuellen Zeichnungen von Weilheims Kulturpreisträger Jos Huber ergänzt. Der Leser erfährt etwas über den vierjährigen Aufenthalt von Jonny Cash im Fliegerhorst Penzing und vieles mehr. Im neuen Jahrbuch wartet ein bunter Strauß an Themen, der jedem Leser und jeder Leserin, der oder die Interesse an der hiesigen, vielfältigen Kulturlandschaft hat, etwas Spannendes bietet.

Das Buch gibt es beim Ammersee Kurier

Erhältlich ist das neue Lech-Isar-Land-Jahrbuch Landkreis Landsberg in der Geschäftsstelle des Ammersee Kuriers in Dießen sowie in der Buchhandlung Hansa in Landsberg. Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es das Buch in der Buchhandlung Lesbar und bei der Buchhandlung Thalia in Weilheim, sowie in der „Büchergalerie Schongau“ in Schongau, bei Buch am Bach in Peiting, in der Buchhandlung Peissenbuch in Peißenberg sowie bei der Firma Fünkele in Rottenbuch. (ak)