Der Förderkreis zeigt den Dießener Parkwald

Entspannen und tief durchatmen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung in der Eichenallee. Dort sind gerade Fotografien des Dießener Fotokünstlers Christoph Franke zu sehen.

Plus Die ältesten Bäume im Schacky-Park sind über 100 Jahre alt. In dieser Zeit sind aus den Pflanzungen des Ehepaars von Schacky beeindruckende Baumpersönlichkeiten geworden. Ein Dom von Eichen und seltene Apfelsorten.

Von Uschi Nagl

Wenn man im Sommer über die Andechser Höhe und durch die Birkenallee von Fischen in Richtung Dießen fährt, sieht man – neben dem Marienmünster – vor allem eines: Bäume. Einen nachhaltigen Beitrag zu diesem grünen Blätterdach hat das Ehepaar Julia und Ludwig von Schacky auf Schönfeld in den Jahren 1903 bis 1913 durch zahlreiche Baumpflanzungen auf seinem 18 Hektar großen Sommersitz in Dießen geleistet: Mehr als 176 hundert- und 100 80-jährige Laubbäume werden heute vom Förderkreis Schacky-Park allein im historischen Nordteil des Parks gepflegt.

