"Der Lempik" in Dießen schließt bald

Plus In der Dießener Mühlstraße endet eine Ära. Das Fachgeschäft für Uhren und Augenoptik schließt nach 61 Jahren.

Unter dem Namen „Der Lempik“ kennt man das Fachgeschäft für Uhren und Augenoptik in der Mühlstraße bereits, seit es die Eltern des jetzigen Inhabers Gerhard Lempik führten. Dessen Vater Walter Lempik übernahm den Betrieb 1960 und übergab ihn 1994 an seinen Sohn. Dieser führte 2010 den Hausnamen auch als offiziellen Firmennamen ein. Nach nun 61 Jahren schließt „Der Lempik“ für immer.