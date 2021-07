Ammersee

vor 28 Min.

Der Lions Club Ammersee hilft Hochwasseropfern

Plus Der Lions Club Ammersee bringt in einer spontanen Hilfsaktion Geräte und Putzmittel in vom Hochwasser betroffene Gebiete. Die Lage vor Ort lässt sich kaum in Worte fassen.

Von Frauke Vangierdegom

Steffen Kley ist Mitglied im Lions Club Ammersee und war zusammen mit Herbert Müller Mitte der Woche in Köln-Leichlingen, um Katastrophenhilfe nach dem verheerenden Hochwasser zu leisten. Im Gespräch mit dem Ammersee Kurier schildert er, wie die Hilfsaktion zustande kam und welche Eindrücke er von seiner Tour mitbringt.

