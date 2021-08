Ammersee

07:24 Uhr

Der "Lockdown" kommt in Dießen auf die Theaterbühne

Gregor Franke (links) und Thomas Honsberg (in grün) als homosexuelles Blind Date: Eine von 13 Szenen in „Lockdown“.

Plus Die Dramaturgin und Theaterregisseurin Rebecca Mack von Elmenau aus Utting hat in den vergangenen Monaten viel experimentiert. Was sie mit dem vom Hoftheater gespielten Stück „Lockdown“ rüberbringen will.

Von Gerald Modlinger

Auch bei Rebecca Mack von Elmenau hat Corona die Lebensumstände verändert. Auf ihrem Anwesen bei Utting gibt es nun ein neues Hochbeet, in dem Gemüse gezogen wird, und Bienen gehören seit einiger Zeit ebenfalls zum Tierbestand. Aber Mack ist nicht nur praktizierende Öko-Landwirtin, sondern auch Dramaturgin und Theaterregisseurin – und als solche hat sie in den zurückliegenden Corona-Monaten auch viel künstlerisch experimentiert. Was dabei unter anderem herausgekommen ist, kann ab 2. September bei vier Aufführungen des Hoftheaters im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen betrachtet werden.

