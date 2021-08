Der MTV Dießen stellt seine Unterstützer vor

Die Coronapause hat MTV Dießen unter anderem genutzt um die Spielerkabine auf Vordermann zu bringen. Das geht aber nicht ohne Sponsoren wie Patrik Beausencourt. Das sind seine Beweggründe.

Die neue Fußballsaison ist in vollem Gange. In der langen spielfreien Zeit davor hat sich bei den Fußballern des MTV Dießen einiges getan. Die Kabine wurde aufwendig renoviert, verschiedene Materialien besorgt und dazu gibt es neue Trikots, Aufwärm- und Präsentationsshirts. Das geht freilich nicht ohne die Unterstützung von Sponsoren. Und die möchte der MTV in den kommenden Wochen vorstellen. Heute: Patrik Beausencourt.

Was verbindet dich mit den Dießener Fußballern?

Patrik Beausencourt: Ich spiele selbst seit 25 Jahren beim MTV Fußball – seit der A-Jugend. Danach habe ich lange für die beiden Herrenteams gespielt, war auch sechs Jahre Trainer. Parallel habe ich dann bei den Alten Herren angefangen. Seit fünf Jahren spiele ich nur noch dort. Neben der historischen Verbundenheit ist es aber auch die Freude daran, zuzusehen, wie etwas wächst.

Du bist dem MTV also schon länger verbunden?

Beausencourt: Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile bin ich seit 38 Jahren Vereinsmitglied.

Warum unterstützt du den Dießener Männerfußball?

Beausencourt: Grundsätzlich finde ich Fußball eine grandiose Sportart. Außerdem bin ich der Meinung, dass hier in Dießen vernünftig etwas aufgebaut wird – mit Ziel und Maß. Vor allem aber mit den Leuten, die auch hier verwurzelt sind und sich selbst einbringen. Also mehr als Vereinssportart denn als Aktiengesellschaftssportart.

Was wünschst du den MTV-Fußballern?

Beausencourt: Viel Erfolg, Verletzungsfreiheit und viel Freude an ihrem Sport.

Das Interview führte Phillip Plesch