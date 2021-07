Der MTV Dießen stellt sich beim Miteinander-Fest vor

Plus Der Dießener Sportverein präsentiert nach dem langen Lockdown beim Mitmach-Tag seine Sparten und wirbt dabei um neue Mitglieder. Die Stockschützen gehören zu den aktivsten Sportlern im MTV.

Pünktlich zum Beginn der Olympischen Sommerspiele zeigte der MTV Dießen mit dem „Miteinander-Fest“, dass es nicht nur spannend ist, Sportevents vor dem Bildschirm zu verfolgen, sondern auch Spaß machen kann, selbst im Verein aktiv zu sein. Die verschiedensten Sparten des MTV präsentierten am vergangenen Samstag ihr Können, luden zum Schnuppern ein, oder bestritten sogar Wettkämpfe.