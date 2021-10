Der Markt Dießen kann etliche freie Stellen besetzen

Im Dießener Rathaus gibt es einige neue Gesichter. Was die neuen Beschäftigten machen.

Es hat sich einiges getan im Personalbereich der Marktgemeinde Dießen. Nachdem über Monate hinweg Stellen unbesetzt und ausgeschrieben waren, konnten im September und Oktober einige Neueinstellungen vorgenommen werden, teilt die Verwaltung mit.

Bereits zum 1. September kamen als Verstärkung für die Bauverwaltung Jasmin Ebert und Kristina Miller im Bereich Finanzverwaltung. Zum Ausbildungsstart im September trat Johanna Bauer ihre Stelle an. In den nächsten drei Jahren wird sie die Lehre zur Verwaltungsfachangestellten in der Marktgemeinde Dießen absolvieren. Damit ist sie eine von insgesamt drei Auszubildenden, die im Rahmen der Ausbildung alle Abteilungen im Rathaus durchlaufen wird.

Zwei Stellen im Dießener Rathaus wurden neu geschaffen

Simon Spensberger für die Bautechnik und Daniela Uhl für die Kämmerei haben am 1. Oktober ihren Dienst aufgenommen, ebenso wie Petra Freund für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Alexander Lange, der vom Wasserwerk ins Rathaus wechselte und für die Haustechnik zuständig ist.

Diese beiden Stellen wurden ganz neu geschaffen. Die Haustechnik für die gemeindlichen Liegenschaften fungiert als Bindeglied zwischen Verwaltung und Bauhof. So können die Arbeitsabläufe besser strukturiert und effizienter abgewickelt werden, heißt es. Petra Freund koordiniert die Zusammenarbeit mit den Medien und ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Marktgemeinde Dießen.

In welchen Bereichen noch Personal gesucht wird

Aktuell noch vakant ist die Stelle der Sachgebietsleitung Ordnungsamt. Auch Erzieherinnen und Kinderpfleger sind weiter gesucht.

Bürgermeisterin Sandra Perzul hieß die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter willkommen. (ak)