Der Markt Dießen setzt jetzt auch auf Fotovoltaik

Auf zwei Wiesen zwischen Dießen und Raisting soll Solarstrom produziert werden. Dafür muss zunächst Baurecht geschaffen werden.

Auch in Dießen soll jetzt großflächig Solarstrom erzeugt werden. Der Gemeinderat hat am Montagabend einen ersten Schritt getan, um im Süden der Flur zwischen Schilcher- und Burggraben westlich der Bahnlinie eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage zu ermöglichen.

Auf zwei Wiesen nahe der Bahnlinie zwischen Dießen und Raisting wird möglicherweise eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichtet. Foto: Gerald Modlinger

Zunächst müssen hierfür die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden: Deshalb wurde beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Er soll zwei gemeindliche Wiesen mit einer Fläche von insgesamt 1,37 Hektar, den dazwischenliegenden Weg und Teile zweier Nachbargrundstücke umfassen.

Der Investitionsbedarf könnte sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen

Bewusst offen will der Gemeinderat lassen, wer das Projekt umsetzt. Vor diesem Hintergrund wurde Bürgermeisterin Sandra Perzul bevollmächtigt, mit den Ammerseewerken (an denen auch der Markt Dießen beteiligt ist) über eine Realisierung zu sprechen. Außerdem soll ein Ausschreibungsverfahren in die Wege geleitet werden, bei dem regionale Kommunal- oder Privatunternehmen, Genossenschaften und Bürgerbeteiligungen (möglicherweise auch mit Beteiligung der Gemeinde) Angebote für eine Anpachtung der Fläche abgeben können. Der Investitionsbedarf wird mit rund 1,5 Millionen Euro angegeben. Die Fotovoltaikanlage könnte jährlich zwei Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, hieß es. (ger)

