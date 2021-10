Ammersee

vor 54 Min.

Der Musikverein Raisting wird digital

Plus Nach einer Satzungsänderung sind beim Raistinger Musikverein künftig Videokonferenzen und Einladungen zu Versammlungen oder Veranstaltungen per E-Mail zulässig.

Von Alfred Schubert

„Die Faschingsveranstaltungen waren gut besucht“, stellte Martin Weber in seinem Vorstandsbericht anlässlich der Hauptversammlung des Musikverein Raisting fest. Ein Höhepunkt des Jahres sei der Ausflug nach Linz am Rhein gewesen, wo der Musikverein am Rosenmontagszug teilgenommen hatte. „Nach dem Karneval wurde es sehr ruhig“, so der Vorsitzende weiter. Grund war der Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Nur mit großen Anstrengungen sei es möglich gewesen, den Musikunterricht für Kinder weiterhin anzubieten. Die Proben konnten nur im Freien stattfinden, wenigstens sei ein Open-Air-Konzert am Maibaum möglich gewesen.

