Der SV Raisting bekämpft seine Ausfälle mit Leidenschaft

Plus Dem SV Raisting gelingt auf heimischem Rasen ein starkes Konterspiel. Die Leistung wird mit einem 3:0-Sieg gegen Berg belohnt. Am 11. August geht's zum Aufsteiger Denklingen.

Der MTV Berg bleibt ein gern gesehener Gast beim SV Raisting. Wie schon zuletzt im Oktober vergangenen Jahres im Ligapokal und in der Punktspielrunde ging die Elf um Spielertrainer Hannes Franz gegen den Konkurrenten vom Starnberger See als Sieger vom Platz. Durch den 3:0-Heimerfolg verbesserte der SVR die Auftaktbilanz auf optimale sechs Punkte.