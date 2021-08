Der SV Raisting gewinnt das Auftaktspiel beim Vizemeister

Plus Raistings Bezirksliga-Fußballer gelingt ein Saisonstart nach Maß. 4:1 endet das Spiel beim Vizemeister FC Penzberg. Am 8. August ist der MTV Berg zu Gast.

Einen Start nach Maß legte der SV Raisting in die neue Bezirksligasaison hin, die durch die Verlegung der Heimpartie gegen den FC Hertha München etwas später als geplant begann. Beim Landkreisrivalen FC Penzberg feierte die Elf um Spielertrainer Hannes Franz einen überraschend deutlichen 4:1-Auswärtssieg. „Das war eine runde und sehr ansprechende Leistung“, zeigte sich Franz mit dem Auftritt beim letztjährigen Vizemeister sehr zufrieden.