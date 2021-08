Ammersee

vor 55 Min.

Der SV Raisting macht gegen Unterpfaffenhofen viele Fehler

David Hendel (links) vom SV Raisting machte gegen Unterpfaffenhofen ein gutes Spiel. In der zweiten Hälfte musste er aber angeschlagen vom Platz.

Plus Die Raistinger Fußballer (Bezirksliga Süd) zeigen daheim gegen Unterpfaffenhofen phasenweise ein zerfahrenes Spiel. Warum es dennoch Grund zur Freude gibt.

Von Uschi Schuster

Einen Zähler hatte der SV Raisting in der vergangenen Saison nach sieben Spieltagen aufzuweisen. Zum gleichen Zeitpunkt in der neuen Spielzeit stehen beim SVR aktuell 13 Punkte zu Buche. Das letzte Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen findet in der englischen Woche statt, das verlangt der Mannschaft einiges ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen