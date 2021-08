Ammersee

Der neue Uttinger Kämmerer spielt Fußball und Tennis

Noch ist Michael Graf Kämmerer in Windach. Spätestens zum Jahreswechsel wird er Kämmerer und Geschäftsstellenleiter in der Gemeinde Utting.

Plus Zum Jahreswechsel wird Matthias Graf Kämmerer und Geschäftsstellenleiter in Utting. Welche Erfahrungen er von seinem jetzigen Arbeitsplatz in Windach mitbringt.

Von Frauke Vangierdegom

Als Torwart bei der FT Jahn in Landsberg hat Matthias Graf schon so manches Gegentor seiner Mannschaft verhindert und damit für positive Bilanzen gesorgt. Um Bilanzen und Zahlen dreht sich auch im Berufsleben des 29-jährigen Verwaltungsfachwirts so ziemlich alles. Ende des Jahres steht für den Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Windach ein beruflicher Wechsel an: Am 1. Januar 2022 wird er Kämmerer und Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Utting.

