Ammersee

17:52 Uhr

Dettenschwang: Bald wird das Gerüst an der Kirche abgebaut

Plus Statt einer Messe gibt es an Kirchweih in Dettenschwang eine Informationsveranstaltung. Der „Zachäus“ weht am Festtag vom Gerüst.

Von Uschi Nagl

Ein Festgottesdienst konnte am Kirchweihsonntag in der Dettenschwanger Pfarrkirche St. Nikolaus zwar nicht gefeiert werden, aber hinter dem Baugerüst, an dem die Kirchweihfahne flatterte, schimmert schon der neue weiße Anstrich der Außenfassade. Pfarrer Josef Kirchensteiner freute sich über die Dettenschwangerinnen und Dettenschwanger, die seiner Einladung zur Informationsveranstaltung gefolgt waren. Im ebenfalls noch eingerüsteten Kirchenschiff berichtete Architekt Manfred Lux aus Neusäß über den Verlauf der Generalsanierung, die rund eine Million Euro kostet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen