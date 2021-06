Ammersee

12:04 Uhr

Die Aktion Stadtradeln startet in Raisting

Plus Im Landkreis Weilheim-Schongau beteiligen sich elf Gemeinden am Stadtradeln. Landrätin Andrea Jochner-Weiß erklärt in Raisting ihre Ziele.

Von Alfred Schubert

Ein überdurchschnittliches Ergebnis will die Landrätin des Landkreises Weilheim-Schongau beim diesjährigen Stadtradeln erzielen. Zum Auftakt der diesjährigen Radl-Aktion kommt sie mit dem Organisator der Aktion, Benedikt Wiedemann, der Mobilitätsreferentin Veronika Schellhorn und der Projektsachbearbeiterin Naomi Watzlawik-Hammer an die Antenne 1 in Raisting, an der gerade die Vorbereitungsarbeiten für die Montage des neuen Radoms laufen. Welche Hoffnungen die Landrätin mit der Fahrradaktion verknüpft, hat sie in Raisting erklärt.

