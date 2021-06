Ammersee

16:01 Uhr

Die Berufsschule Weilheim zieht im Herbst um

Plus Die neue Berufsschule in Weilheim soll im Herbst fertig sein. Der Bau kostet rund 72,2 Millionen Euro. Im Kreisausschuss wird das Projekt vorgestellt.

Von Alfred Schubert

Der Neubau der Berufsschule in Weilheim steht kurz vor der Vollendung. In einer Sitzung des Kreisausschusses am Montag stellte Florian Steinbach, der Leiter des Sachbereichs „Kommunale Bau- und Liegenschaftsverwaltung“ und Leiter des Fachbereichs „Hochbau“ am Landratsamt Weilheim-Schongau den aktuellen Stand der Arbeiten vor.

