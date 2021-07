Die Feuerwehr Dießen soll künftig noch leistungsstärker sein

Plus Bei der Hauptversammlung blickt die Feuerwehr Dießen auf die Pandemie-Zeit. Es passieren schlimme Unfälle. Welche Herausforderungen in Zukunft gemeistert werden müssen.

Die Freiwillige Feuerwehr Dießen hat große Pläne. Sie will drei Fahrzeuge anschaffen und der Raumnot aktiv entgegenwirken. Mit Stolz blickte der Vorstand dieser Tage im Seefelder Hof zurück auf die gemeisterten Aufgaben im Corona-Jahr 2020.