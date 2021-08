Die Feuerwehr Raisting will ein eingetragener Verein sein

Plus Die Raistinger Feuerwehr beschließt eine Satzungsänderung. Auch eine neue Ehrenordnung segnen die Mitglieder bei der Jahresversammlung ab. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie legten auch den Betrieb der Raistinger Feuerwehr größtenteils lahm. Dennoch hätte der Verein bei der Jahreshauptversammlung viel Positives zu berichten. Unter anderem gingen die Mitgliederzahlen nach oben und wurde die Digitalisierung vorangebracht. Der Verein lässt sich zudem ins Vereinsregister eintragen und will bei den Ehrungen künftig noch mehr Wertschätzung zeigen.