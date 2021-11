Die Klima-Mahnwache in Dießen bleibt überschaubar

Anlässlich der Klima-Konferenz in Glasgow gibt es am Dießener Untermüllerplatz eine Mahnwache. Der Teilnehmerkreis ist jedoch nicht groß.

Überschaubar ist am Montagabend die Klima-Mahnwache des "Grünen Kinos" auf dem Dießener Untermüllerplatz gewesen. Genau sieben Personen - sechs Frauen und ein Mann - versammelten sich zur Halbzeit der UNO-Klimakonferenz in Glasgow dazu um ein Transparent und Kerzen.

Man müsse mehr Druck machen, zitierte die Initiatorin der Mahnwache, Gerda Schlosser-Doliwa, Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Blick auf die Situation des Weltklimas. Auch vor Ort wünsche sie sich mehr Einsatz für gegen den Klimawandel, sagte Schlosser-Doliwa, und mahnte ein Klimanetzwerk an.

Im Vorfeld der Mahnwache klappte die Kommunikation offenbar nicht so recht. Jedenfalls blieb die Teilnehmerzahl bei der Mahnwache sehr klein, von anderen Klima- und Umweltorganisationen wie etwa der Klima-Lobby in Dießen, war niemand anwesend, ebenso wenig Vertreterinnen und Vertreter der Politik. Aber zumindest wünschten einige vorbeikommende Passanten den Beteiligten an der Klima-Mahnwache viel Erfolg für ihr Anliegen, bevor die Gruppe dann zur Kinowelt ging. Dort zeigte das "Grüne Kino" den Dokumentarfilm "Aufschrei der Jugend - Fridays for Future inside". (ger)

Lesen Sie dazu auch