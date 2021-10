Ammersee

vor 53 Min.

Die Magie der Welt im Dießener Taubenturm

Noch am kommenden Wochenende zeigt der Wielenbacher Naturfotograf Michael Fruth im Dießener Taubenturm malerische „Wasserspiele“, wie er sie unter anderem an seinem „Hausgewässer“, dem Grünbach, beobachten konnte.

Plus Der Naturfotograf Michael Fruth aus Wielenbach zeigt in Dießen „Wasserspiele“ von malerischer Schönheit. Dabei will er eines ganz bestimmt nicht sein: ein Künstler.

Von Minka Ruile

Blau. Die Farbe des Himmels und damit auch des Wassers – im Dießener Taubenturm begegnet sie einem gerade in all ihren Schattierungen. Dort zeigt der Wielenbacher Naturfotograf Michael Fruth von ihm beobachtete „Wasserspiele“ an Bächen und Flüssen, die im Wandel des einfallenden Lichts unweigerlich immer auch zum Wandelspiel der Farbe Blau werden: Blau, in allen Tönungen des Himmels, dem das an sich farblose Wasser seine „Färbung“ entlehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen