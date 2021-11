Die Pähler Schlucht bleibt weiter gesperrt

Plus Starke Regenfälle im Sommer verursachen erhebliche Schäden an der Pähler Schlucht. Das genaue Ausmaß ermittelt jetzt ein Gutachter.

Die starken Regenfälle im Sommer haben auch in Pähl erhebliche Schäden verursacht (AK berichtete). Verheerend ausgewirkt hat sich der starke Wasserabfluss in der Pähler Schlucht. Dort wurden die Wege, die angelegt worden waren, um Besuchern einen sicheren Zugang zu ermöglichen, weitgehend zerstört.