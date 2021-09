Die Rathauspläne in Pähl bleiben umstritten

Plus Mehrere Gemeinderäte wollen am Kostendeckel von drei Millionen Euro festhalten. Welchen Einfluss die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde noch haben könnten.

Das geplante Rathaus erscheint mehreren Gemeinderäten zu teuer. Ursprünglich waren 2,7 Millionen in den Haushalt eingestellt, eine erste Studie ging von 3,9 Millionen Euro aus, Ende August waren daraus aufgrund von Baukostensteigerungen knapp fünf Millionen Euro geworden (wir berichteten). In ihrer jüngsten Sitzung diskutierten die Räte bereits über eine Summe von 5,7 Millionen Euro, diesmal allerdings einschließlich der Außenanlagen, die vorher noch nicht berücksichtigt worden waren. Obwohl die Finanzierung gesichert ist, wie Kämmerer Thomas Singer detailliert vorrechnete, regte sich im Gemeinderat Widerstand.