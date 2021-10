Die Torlos-Serie beim SV Raisting reißt

Plus Gegen den FC Kosova München endet die Serie, in der das Team um Spielertrainer Hannes Franz ohne Gegentreffer bleibt. Vor allem die Anfangsphase ist für die Raistinger nicht zufriedenstellend.

Drei Spiele in Folge blieb der SV Raisting ohne Gegentreffer. Beim FC Kosova München endete diese Serie. Das Gegentor des Schlusslichts kurz vor dem Abpfiff blieb aber nur eine Randnotiz, da der SVR davor ein halbes dutzendmal getroffen hatte und mit einem 6:1-Sieg die Heimreise antrat.