Die Uttinger Ziegenbande kommt ins Fernsehen

Plus Franziska Eigner aus Utting hat 150 Ziegen. Auf den Wochenmärkten verkauft die Jungbäuerin Käse, Zaziki und auch einen Mozzarella, mit dem sie es in eine TV-Show geschafft hat.

Tierwohl ist eines der ganz großen Themen der Zeit – dass artgerechte Haltung von Ziegen und hochwertige, selbst produzierte und vermarktete Produkte ein funktionierendes Standbein in der Landwirtschaft sein können, zeigt der Biolandhof Ziegenbande von Franziska Eigner in Utting.