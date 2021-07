Ammersee

17:45 Uhr

Die Weilheimer Band „The Notwist“ kehrt zurück ins Live-Leben

Plus Die Weilheimer Band startet nach der Corona-Pause in der Münchner Olympiahalle neu durch. Danach geht es auch im Ausland mit Auftritten weiter. Was den Musikern in der jetzigen Situation am wichtigsten ist.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Noch zu Beginn dieses Jahres hat die Formation „The No-twist“ im Interview mit unserer Zeitung festgestellt; „Wenn die erste Angst vor dem aktuell wütenden Virus überwunden ist, ist man plötzlich äußerst kreativ als Künstler. Man merkt zur selben Zeit, wie wenig man braucht fürs tägliche Dasein. Man macht sich komplett frei und schreite weiter auf ganz eigenen künstlerischen Wegen“, meinte Markus Acher, ein Drittel des Weilheimer Projekts, das mittlerweile seit über drei Dekaden existiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen