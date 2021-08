Ammersee

Die Witwe von Musikproduzent Fred Weyrich lebt in Riederau

Renate Weyrich ist die Witwe des Musikproduzenten Fred Weyrich und lebt in Riederau

Plus Am 28. August 2021 wäre ein Mann 100 Jahre alt geworden, der mit Künstlern wie Karel Gott und Willy Millowitsch gearbeitet hat. An seinem Geburtstag geht seine Witwe auf eine Zeitreise.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Wer von Renate Weyrich eingeladen wird, sie in ihrem Riederauer Landhaus zu besuchen, der begibt sich nach wenigen Schritten auf eine Zeitreise. Vor allem auf einen Trip in die Dekaden 40er- bis 90er-Jahre. Gleich rechter Hand nach dem Eingang ist eine Wand, an die beeindruckende Erinnerungsstücke gehängt worden sind. Man sieht signierte Autogrammkarten, handgemalte Bilder-Originale, exklusive Widmungen. Wer sich nur ein bisschen mit der deutschen Schlager- und Chanson-Szene jener Ära auskennt, kommt aus dem Staunen nicht heraus.

