Ammersee

13:15 Uhr

Die ersten Sitzstufen in den Dießener Seeanlagen sind gesetzt

Die Ufermauer in Dießen nimmt langsam Gestalt an. Unser Bild zeigt (von links) Anita Schmid-Azar, Sandra Perzul, Renate Baur auf der Reihe der frisch verlegten Granitblöcke, dazwischen der Vakuumheber, dahinter die Spundwände zur Wasserhaltung.

Plus Fünf Granitquader liegen bereits auf den Betonfundamenten am Seeufer in der Marktgemeinde Dießen. Ist die neue Ufermauer fertiggestellt, können Besucher dort sitzen und auf den Ammersee blicken.

Von Dagmar Kübler

Der Anfang ist gemacht, und die Dießener Seeanlagen nehmen in ihrer neuen Form langsam Gestalt an – fünf unterschiedlich große Granitquader liegen inzwischen im südlichen Teil auf ihren Fundamenten und der Betrachter kann sich nun gut vorstellen, wie es sein wird, dort auf den Granitstufen zu sitzen und über den Ammersee zu schauen. Bürgermeisterin Sandra Perzul und Projektleiterin Anita Schmid-Azar nahmen die „Steinlegung“ zum Anlass, am Samstag bei einem Pressetermin den Baufortschritt vorzustellen.

