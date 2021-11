Ammersee

vor 21 Min.

Die vierte Corona-Welle trifft die Ammerseeregion wie ein Tsunami

Plus Die Krankenhäuser in der Region stoßen an ihre Grenzen. Der Appell an die Bürgerinnen und Bürger lautet daher: Lassen Sie sich impfen! Doch einen Impftermin zu bekommen, ist derzeit gar nicht so leicht.

Von Vanessa Polednia und Alfred Schubert

Es ist keine vierte Welle, sondern ein Tsunami, so fasst Andrea Jochner-Weiß ( CSU) die aktuelle Lage zusammen. Die Landrätin des Landkreises Weilheim-Schongau rät daher dringend zur Absage von Veranstaltungen, um Ansteckungen zu vermeiden und so die Krankenhäuser nicht bei der Pflege von Corona-Patienten zu überlasten. Einige Krankenhäuser sind jetzt verpflichtet, von aufschiebbaren stationären Behandlungen abzusehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen