Dießen: Der Jugend fehlt es an Raum und Mobilität

Der neue Dießener Jugendbeirat wählt Lea Schürer zur Vorsitzenden. Welche Interessen, Wünsche und Pläne das junge Gremium in der Marktgemeinde vertreten will.

Die konstituierende Sitzung, das erste Zusammentreffen des neuen Dießener Jugendbeirats, fand im Dießener Jugendzentrum statt. Mit dabei waren Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul, Jugendreferenten Frank Fastl und der Leiter des Dießener Jugendzentrums (JuZe), Simon Brieger.

In offener Abstimmung wählten die anwesenden Mitglieder Lea Schürer in Abwesenheit zur 1. Vorsitzenden und Carlo Fesser zu ihrem Vertreter. Für das Amt der Schriftführerin stellte sich Ina Verhülsdonk zur Verfügung und wurde auch gewählt. Der Öffentlichkeit vorstellen will sich das neu gewählte Gremium in einer der kommenden Marktgemeinderatssitzungen.

Eine offizielle Feuerstelle wird gewünscht

In einer anschließenden Gesprächsrunde wurde klar, dass es der Jugend im Wesentlichen an Raum und Mobilität fehlt. Gerne hätte man mehr Orte und Plätze, um sich zu treffen. Als Ideen wurden beispielsweise eine offizielle Feuerstelle oder auch ein Treffpunkt in Seenähe genannt.

Ein weiterer Aspekt war der öffentliche Nahverkehr in die umliegenden Orte. Für junge Leute sei es relativ schwierig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein gewisses Maß an Mobilität zur erreichen, vor allen Dingen nachts und am Wochenende. Eine Verbindung, gerade nach Landsberg oder Herrsching wurde angesprochen.

Dazu konnte Bürgermeisterin Perzul berichten, dass sich der Landkreis Landsberg aktuell mit der Erstellung eines Nahverkehrskonzeptes beschäftige und die angesprochenen Verbindungen bereits von Seiten der Marktgemeinde zur Sprache gebracht wurden. Dass es in diese Richtung bereits in der letzten Wahlperiode unterschiedlichste Bestrebungen gab, konnte auch Frank Fastl erörtern. Hier sei auch das Thema Anrufsammeltaxi schon einmal in der Diskussion gewesen, es habe sich damals aber kein Anbieter dafür gefunden.

Gespräche im Freundeskreis sind nicht genug

Von den Jugendbeiräten mehrfach wurde auch das Thema „ Kommunikation mit den anderen Jugendlichen vor Ort“ angesprochen. Die Gespräche im eigenen Freundeskreis reichten nicht aus, um ein gesamtes Meinungs- und Stimmungsbild auch über die Jugendlichen mit anderen Interessen zu erhalten, daher seien die sozialen Medien ein wichtiger Punkt der Arbeit des Jugendbeirates. Während der Diskussion, in der die Jugendlichen ihre Interessen, Wünsche und Pläne äußerten, skizzierten Perzul und Fastl, wie sich die Rahmenbedingungen von Verwaltungsseite her gestalten.

Es gebe in einer Gemeinde Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben. Darüber hinaus sei man bei den Ausgaben an den aufgestellten und beschlossenen Haushalt gebunden, der die geplanten Investitionen und laufende Ausgaben des Gemeindehaushaltes beinhaltet. (ak)