Dießen: Der neue Christbaum stammt aus Fürholz

Jetzt steht er, der neue Dießener Christbaum. Die stattliche Fichte stammt aus einem Privatgarten in Fürholz.

Rund 13 Meter hoch und etwa eineinhalb Tonnen schwer ist der Dießener Christbaum, der gestern auf dem Vorplatz der Sparkasse aufgestellt wurde. Das Bauhof-Team der Marktgemeinde Dießen und Mitarbeitende der Dießener Firma Ender stellten den stattlichen Baum mittels Autokran auf.

Der Dießener Christbaum ist da. Er misst stattliche 13 Meter. Foto: Markt Dießen

Ursprünglich stand die Fichte nach Angaben der Dießener Pressesprecherin Petra Freund in einem Privatgarten in Fürholz. Dort sei er allerdings zu groß geworden für den weiteren Verbleib. Weitere Bäume werden im Laufe der Woche am Kriegerdenkmal in Riederau und auf dem Vorplatz am Feuerwehrhaus in St. Georgen aufgestellt. (ak)