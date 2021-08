Dießen: Die Erste verliert, die Zweite gewinnt

Dreimal gewinnen die MTV-Fußballer aus Dießen. Dann läuft es nicht mehr so gut für die Erste Mannschaft. Wie das Spiel gegen beim TSV Königsdorf ausfällt.

Schon nach dem dritten Spiel und dem 3:0-Sieg gegen den FSV Höhenrain II am Donnerstag ist die weiße Weste Geschichte. Nach zwei klaren Siegen zum Auftakt hat die Erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag auswärts gegen den TSV Königsdorf knapp mit 2:3 (1:2) verloren.

Das Team vom Ammersee fand nicht gut in die Partie und geriet mit dem ersten Abschluss der Gastgeber in Rückstand. Nur kurz nach dem Ausgleichstreffer, den Luis Vetter nach schöner Vorarbeit von Marcel Pachebat erzielte, gingen die Königsdorfer mit Ihrem zweiten Torschuss erneut in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten beide Teams einige vielversprechende Angriffe. Die wurden jedoch meist nicht gut zu Ende gespielt.

Nach der Pause mobilisiert der MTV alle Kräfte

Für die zweite Hälfte hatten sich die Dießener viel vorgenommen, mussten aber nur kurz nach Wiederanpfiff im Anschluss an einen abgewehrten Eckball das 1:3 hinnehmen. Anschließend mobilisierte der MTV noch mal alle Kräfte und verlagerte das Spiel mehr und mehr in die gegnerische Hälfte. Mehr als der Anschlusstreffer durch Andreas Schranner nach einer Ecke von Luis Vetter sprang allerdings nicht mehr heraus. Der MTV will am Sonntag, 22. August, im Heimspiel gegen Pähl wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Zweite Mannschaft des MTV trat auswärts in Königsdorf an und konnte den deutlichen Auftaktsieg von vor zwei Wochen mit einem klaren 4:1-Erfolg bestätigen. Das Team vom Ammersee ging kurz nach Anpfiff durch einen schönen Kopfball nach einer guten Freistoßflanke in Führung, musste jedoch nach einer Viertelstunde durch eine ähnliche Aktion den Ausgleich hinnehmen. Dem erneuten Führungstreffer durch einen Abstauber folgte mit dem Halbzeitpfiff der dritte Dießener Treffer durch einen Fernschuss.

Am 29. August spielt der MTV Dießen in Söcking

Eine Viertelstunde vor Ende gelang dem MTV aber nach einem langen Ball noch ein weiteres Tor zum 4:1-Endstand. Die Zweite holt sich damit auch auswärts die ersten drei Punkte. Die nächste Partie steht für die Zweite am Sonntag, 29. August, in Söcking an. (ak)

