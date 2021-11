Ammersee

vor 2 Min.

Dießen: Die Tiefgarage in der Mühlstraße wird gesperrt

Voraussichtlich ab 1. Januar wird die Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße gesperrt.

Plus Seit längerer Zeit beschäftigt sich die Marktgemeinde Dießen mit der sanierungsbedürftigen Tiefgarage an der Mühlstraße. Jetzt wird sie gesperrt. So soll es dann weitergehen.

Von Uschi Nagl

Ab 1. Januar 2022 wird die sanierungsbedürftige Tiefgarage an der Mühlstraße voraussichtlich geschlossen sein. Der schlechte Zustand der Garage und die Neugestaltung des darauf befindlichen Vorplatzes vor den Gebäuden Mühlstraße 4 bis 6 beschäftigt die Gemeinde seit geraumer Zeit. Peter Fastl ( Freie Wähler) erkundigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach dem Sachstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen