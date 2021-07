Dießen: Seit zehn Jahren hat die Kunst im Stellwerk ihren Platz

Plus Annunciata Foresti präsentiert in Dießen einen Querschnitt durch zehn künstlerische Jahre im Stellwerk. Das sagt die Politprominenz zum Wandel vom grauen Bau zum leuchtenden Kunstwerk.

„Das Stellwerk habe ich mit ganzem Herzen zu dem gemacht, was es heute ist“, sagte Annunciata Foresti zum Auftakt ihrer Jubiläumsausstellung „Zehn Jahre Stellwerk“. Das Gefühl, das sich in ihr ausbreite, wenn sie im Stellwerk oder im Garten arbeite und genieße, sei etwas, das sie einmal mitnehmen könne ins Jenseits.