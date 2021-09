Dießen: Wen stören die Schafe von Markus Schnitzler?

Plus Immer wieder werden die Elektrozäune um die Weiden des Dießener Landwirts niedergetreten, so, dass die Tiere das Areal verlassen können. Die Angst vor schlimmen Folgen ist groß.

Wenn Markus Schnitzler aus Dießen zu seinen Schafweiden in der Nähe der Dießener Mehrzweckhalle aufbricht, hat er seit einige Wochen ein mulmiges Gefühl. Der 53-jährige Landwirt weiß nämlich nicht, welche „Überraschung“ ihn erwarten könnte.