Dießen: Zwei langjährige Gemeinderatsmitglieder werden ausgezeichnet

Antoinette Bagusat und Volker Bippus gehören dem Gemeinderat in Dießen seit 2002 an. Dafür werden sie vom Freistaat Bayern geehrt.

Zwei Gemeinderatsmitglieder in Dießen haben am Mittwoch die kommunale Dankurkunde für ihr langjähriges gemeindepolitisches Engagement erhalten. Dazu empfing Bürgermeisterin Sandra Perzul Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) und Volker Bippus (UBV) im Rathaus. Bagusat und Bippus gehören damit zu den insgesamt 31 Kreisbürgerinnen und Kreisbürgern, die so für ihr langjähriges Wirken Dank und Anerkennung erhalten. Die Auszeichnung des Freistaates Bayern ist für Personen, die sich über 18 Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen für die kommunale Selbstverwaltung als Gemeinderat oder Kreisrat eingesetzt haben.

Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) ist bereits seit 2002 Gemeinderätin in Dießen. Als solche war sie über lange Jahre hinweg Referentin für Schulen. Daneben hat sie sich als Elternbeiratsvorsitzende an der Carl-Orff-Schule und der Musikschule engagiert. Später war sie Mitglied im Förderverein Ammersee-Gymnasium. Aktuell ist sie Referentin für Senioren im Gemeinderat und aktiv tätig im Verein Nachbarschaftshilfe Dießen und im Vorstand des Dießener Frauenbunds.

Volker Bippus engagiert sich auch im Sport und in der Kirche

Als weiteres langjähriges Gemeinderatsmitglied wurde Volker Bippus (UBV) geehrt. Er gehört ebenso seit 2002 dem Gemeinderat an. Neben seiner Gemeinderatstätigkeit ist Bippus Vorsitzender des MTV Dießen mit elf Sparten und rund 1460 Mitgliedern. Außerdem ist er Sprecher des Vorstands im Pfarrgemeinderat und im Vorstand der Dießener Kolpingsfamilie.

Für Volker Bippus ist der Erhalt der kommunalen Dankurkunde die zweite Auszeichnung in kurzer Zeit. Für sein Engagement im Dießener MTV erhielt er Anfang Oktober den Ehrenamtspreis des Bayerischen Landes-Sportverbandes für seine herausragenden Verdienste um den Sport.

Die Bürgermeisterin spricht von einem beeindruckenden Engagement

Bürgermeisterin Sandra Perzul freute sich mit den Geehrten und dankte auch ganz persönlich für das langjährige und verlässliche Engagement. Für diesen Preis, so Perzul, können nur Personen vorgeschlagen werden, die auch nach ihrem sonstigen Verhalten und ihrer persönlichen Einstellung einer Auszeichnung würdig sind. Antoinette Bagusat und Volker Bippus zeigten dies bereits über viele Jahre hinweg beständig und ausdauernd. Es sei sehr beeindruckend, wie viel Engagement auf sie als Einzelpersonen zurückzuführen sei und wie viel Gutes sie jeweils mit ihrer Arbeit und in ihren Vereinen bewirkt hätten, heißt es in einer Mitteilung der Marktgemeinde.

Lesen Sie dazu auch