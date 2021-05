Dießener Bildhauerin verbindet das Gestern und Morgen

Die Bildhauerin Katharina Andress fertigt vor allem Figuren. Manchmal erinnern diese auch an Skulpturen im Marienmünster in Dießen.

Der Ammersee Kurier stellt regelmäßig in knapper Form Künstler vom Ammersee und deren aktuelle Arbeiten vor. Dieses Mal geht es um Katharina Andress, eine Bildhauerin aus Dießen.

Manchen der Figuren von Katharina Andress sieht man auf den ersten Blick gar nicht an, dass sie aus Holz geschnitzt sind, umgibt sie doch eine weiße Hülle in futuristischer Gewandform, eine sogenannte Polierweißfassung. Diese „zeitaufwendige und traditionelle Technik“ wurde im Barock und Rokoko entwickelt und kam beispielsweise bei den Figuren im Marienmünster zum Einsatz. Gerade mit dieser Sakralkunst hat sich die Dießenerin in letzter Zeit bei geschlossenen Kunsträumen intensiv auseinandergesetzt und Inspiration beim spätgotischen Bildhauer Tilman Riemenschneider gefunden, wie sie dem Ammersee Kurier erzählt.

Katharina Andress schnitzt Figuren, die in die Zukunft gehören

Ihr neuestes Projekt ist daher eine Skulpturengruppe, die sie als „zeitgenössischen Schnitzaltar mit Figuren, die in die Zukunft gehören und das gegenwärtige menschliche Entwicklungsstadium schon hinter sich gelassen haben“, beschreibt. In ihrer Arbeit interessiert die Bildhauerin „die Verbindung von Tradition und Futurismus, von Gestern und Morgen“. Insbesondere bewegen sie Fragen nach der Entwicklung des menschlichen Körpers in der Zukunft, nach künstlichen Implantaten, die den Körper erweitern, oder notwendiger Schutzkleidung.

Wie das aussehen könnte, vermitteln beispielsweise die Skulpturengruppen Andreonauten oder Fashion For Astronauts. Das Interesse an der Darstellung des Menschen hat Katharina Andress als Kind in der Werkstatt ihres Großvaters entdeckt und mit einer Ausbildung zur Holzbildhauerin und einem Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München zum Beruf gemacht. Ihre Figuren sind überregional in Ausstellungen vertreten, aktuell in der Galerie Bollhorst in Freiburg und im ADK-Pavillon in Dießen. Dort sind auch einige Druckgrafiken (Holz- und Linolschnitte) ausgestellt.

Lesen Sie dazu auch: