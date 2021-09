Dießener Klimalobby lädt zum Klimatag

Der Untermüllerplatz wird am 25. September zum Forum rund um Mobilität, erneuerbare Energien und vieles mehr.

Die Klimalobby Dießen lädt zum 1. Dießener Klimatag: Am Samstag, 25. September wird der Untermüllerplatz nach Angaben der Organisatoren zum Klimaforum: Verschiedene Organisationen und Vereine informieren von 11 bis 17 Uhr über Themen wie Mobilität, Moorrenaturierung, erneuerbare Energien, Verpackungsmüll oder Plastikfasten.

Parallel dazu werden in Vorträge im Craftbräu nachhaltige Geldanlagen, Ernährung, Konsum und nachhaltige Gestaltung von Lebensräumen behandelt. Am Vogelbeobachtungsturm zeigen Gebietsbetreuer den Naturraum Ammersee, in Riederau geht es im Rahmen einer zweistündigen Klimawanderung mit Revierförster Brem um das Thema Wald und Klimawandel und in der Kinowelt Dießen startet das Klimathema bereits am Freitag, 24. September, 18 Uhr mit dem Film „Worauf warten wir noch“.

Film: "Worauf warten wir noch"

Das Programm am 25. September: Infostände am Untermüllerplatzbauen & Wohnen: Beratungsstelle Energieeffizienz der Bayerischen Architektenkammer; Schutz vor Klimaereignissen: Freiwillige Feuerwehr Dießen; Konsum: Repaircafe Dießen, Albert-Teuto-Bücherei Dießen, Plastikfasten, nachhaltige Mode; Abfall: Infostand „Nimm den Mehrweg“ der Verbraucherzentrale Bayern zur Vermeidung von Verpackungsmüll; Energieberatung & PV-Anlagen: Landsberger Energieagentur (Lena); Ernährung regional und saisonal: Ernährungsberaterin Ute Merkel und Info zu Direktvermarktern in Dießen; Mobilität: Carsharing Dießen, WissenLeben; Wald: Future Forest, EU-Waldumbauprogramm, Landratsamt Landsberg; Wasser: Wasser-Quartier Ammersee-Ost; weitere Akteure: Transition Town, Bund Naturschutz, Initiative zu Gemeinschaftsgarten, Klimalobby Dießen; Kinderprogramm: unter anderem mit einer Malaktion der Verbraucherzentrale für Kinder.

Der Musiker Hans Well will erläutern, wie er ein altes Fischerhäuschen in der Moosstraße in Dießen saniert hat. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Stand Bauen und Umwelt am Untermüllerplatz.

Tracht als hochwertige Bekleidung

Der Heimat- und Trachtenverein D’Ammertaler Dießen/St. Georgen stellt in drei Modenschauen jeweils um 12, 14 und 16 Uhr am Untermüllerplatz die Tracht als hochwertige Bekleidung – jenseits kurzfristiger Modetrends – vor.

Lesen Sie dazu auch

Die Schatztruhe, der Second-Hand-Laden des Roten Kreuzes, öffnet bis 17 Uhr mit einer Sonderaktion. In der Dießener Markthalle kann regional und verpackungsfrei eingekauft werden und es wird eine „Klimasuppe“ angeboten. Literatur zu Klimathemen bietet die Buchhandlung Colibri am Bahnhof an.

Im Craftbräu in der Mühlstraße 12 finden Vorträge über klimarelevante Themen statt: 12 Uhr: Nachhaltige Geldanlagen, 13.30 Uhr: Lebensräume nachhaltig nutzen, 15 Uhr: Ernährung, 16:30 Uhr: Konsum. Einen Blick auf die schützenswerte Natur am Ammersee ermöglichen die Gebietsbetreuer am Aussichtsturm in Dießen, von 11 bis 17 Uhr stehen dort Fernrohre zur Verfügung

Über Wetterextreme, die den Wald vor enorme Herausforderungen stellen, informieren die Bayerischen Staatsforsten in zwei zweieinhalbstündigen Waldwanderungen bei Riederau.

Wanderungen mit dem Dießener Revierförster

Der Dießener Revierförster Andreas Brem zeigt auf, wie der Wald sich selbst an die sich ändernden Bedingungen anpassen kann, beziehungsweise wo aktives Handeln nötig ist. Treffpunkt ist um 10 Uhr und um 14 Uhr am Wanderparkplatz in Riederau am Ende der Hübschenrieder Straße. (ak)