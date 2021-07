Dießener Senioren-Paar stellt beim Wandern einen Rekord auf

Um im Alter fit zu bleiben schwören Renate und Gerold Kickmeier aus Dießen aufs Wandern. Sie haben bei der Teilnahme an den Seniorenwanderungen des Alpenvereins einen Rekord aufgestellt.

Die Alpenvereinssparte „Seniorengruppe“ veranstaltet unter der Leitung von Dr. Ludger Stürwald seit 2008 Wanderungen. Im Sommer geht es mit Privatautos zum Ausgangspunkt, im Winter reisen die Senioren mit dem Zug an. Dieser Tage war Wessobrunn das Ziel. Dabei waren Renate (87 Jahre) und Gerold Kickmeier (93).

Das Kloster Wessobrunn war Ziel des Wanderausflugs

Die Teilnehmer besuchten das Kloster, informierten sich über das Wessobrunner Gebet und schauten bei der Tassilolinde vorbei. Weiter ging es zum Eibenwald und Zellsee in Paterzell und am Schluss zur Einkehr in den Gasthof Eibenwald. Dort gab es etwas zu feiern: Mit Sekt wurde auf das 200. Jubiläum angestoßen. Denn Gerold Kickmeier hat 101 und seine Frau Renate 99 mal an den Seniorenwanderungen der Alpenvereinssektion Dießen teilgenommen. Gerold Kickmeier war zum ersten Mal im Winter 2009 dabei, auch mit Alpin- und mit Langlaufski und im Mai zur ersten Sommerwanderung vom Herzogstand über Heimgarten zum Walchensee.

Wer mehr Informationen über das Programm der Senioren wissen möchte, kann sich auf der Internetseite des Dießener Alpenvereins kundig machen. Stürwald organisiert ebenso jedes Jahr mehrtägige Ausflüge. (ak)

