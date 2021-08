Ammersee

15.08.2021

Dießens Fußballer geben alles gegen Höhenrain

Der MTV Dießen tritt in dieser Saison erstmals daheim an. Dabei macht es der FSV Höhenrain II der Elf von Philipp Ropers nicht leicht. Am 15. August geht's nach Königsdorf.

Die Fußballer des MTV Dießen haben auch das erste Heimspiel der neuen Saison mit einem Sieg beendet. Am Donnerstagabend setzten sich die Dießener mit 3:0 (0:0) gegen den FSV Höhenrain II durch. Bis dahin war es aber ein hartes Stück Arbeit. „Spielerisch war das keine Glanzleistung von uns, aber am Ende stehen die drei Punkte", bilanzierte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Zudem freute er sich darüber, erneut kein Gegentor kassiert zu haben. Ropers sollte im weiteren Spielverlauf selbst zum entscheidenden Mann werden. Torwart Michael Heinrich bewahrt die Nerven In der ersten Halbzeit bissen sich die MTV-Fußballer die Zähne aus. Höhenrain verteidigte tief und ließ kaum etwas zu. Das Team vom Ammersee hatte zwar viel Ballbesitz, im letzten Spielfelddrittel fehlten aber die Ideen. Mehr als ein Distanzschuss von Moritz Loh sprang nicht heraus. Stattdessen bewahrte MTV-Torwart Michael Heinrich sein Team vor einem Rückstand. Nach einem langen Ball behielt er im Eins-gegen-Eins die Nerven und reagierte blitzschnell. Torlos ging es in die Kabinen. Ropers wechselte fünf Mal und der MTV startete mit frischem Wind in Halbzeit zwei. Das machte sich bezahlt. Nach einer zu kurzen Abwehr des Höhenrainer Keepers legte Marcel Pachebat auf Luis Vetter ab, der zum 1:0 einschob (47.).

Fußball Plus In Dießen sind seit 50 Jahren Frauen am Ball

Zwei Treffer von Spielertrainer Philipp Ropers Die Dießener waren nun besser in der Partie und drängten auf den nächsten Treffer. Aus dem Spiel sollte es aber einfach nicht laufen. Kein Problem, schließlich haben die Dießener mit Ropers einen hervorragenden Freistoßschützen in ihren Reihen. Mit zwei sehenswerten Treffern (59., 79.) legte der 27-Jährige nach und sicherte dem MTV den 3:0-Heimsieg. Am Sonntag geht's um 15 Uhr beim TSV Königsdorf weiter. Bereits um 13 Uhr stehen sich die Zweiten Mannschaften beider Vereine gegenüber. (ak)

