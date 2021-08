Dießens Trachtler wollen die Jubiläumsfeier 2022 nachholen

Wegen der Corona-Pandemie kann das Dreifachjubiläum des Dießener Trachtenvereins nicht stattfinden. Jetzt beschließt die neu gewählte Vorstandschaft, das Fest auf den Sommer 2022 zu verlegen.

Der Heimat- und Trachtenverein Dießen/St. Georgen hat einen neuen Vorstand und Ausschuss gewählt. Nach langem Aufschieben aufgrund der Corona-Beschränkungen war bei der kürzlich durchgeführten Migliederversammlung satzungsgemäß möglich.

Für ausreichend Platz bei der Zusammenkunft sorgte der Saal des Gasthofs Zur Post in Raisting. „Schön war es, sich wiederzusehen und sich endlich wieder persönlich begrüßen zu können sowie die Berichte der bisherigen Ehrenämter zu hören“, berichtet Nadja Lindler in ihrem Bericht. Mit Zufriedenheit hätten die Mitglieder auf die vergangenen Monate zurückblicken können, da aufgrund der digitalen Möglichkeiten und des Engagements verschiedener Mitglieder der Zusammenhalt auch in dieser „schwierigen Phase“ vorhanden gewesen sei.

Der Vorsitzende Andreas Huber wurde wieder gewählt

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Andreas Huber ist Erster Vorsitzenden, Claudia Huber Zweite Vorsitzende, Tina Pieczynski Schriftführerin und Veronika Vief Erste Kassiererin. Die weiteren Posten wurden wie folgt besetzt: Zweite Kassiererin sowie Hüttenwartin Sandra Sieber, Vorplattler Wolfgang Huber, Vortänzerin Marlene Hinterbichler, Erste Jugendleiterin Regina Hinterbichler, Zweite Jugendleiterin Anna Schnitzler, Trachtenwartin Helene Kaindl, Fähnrich Thomas Rampertshammer, IT-Beauftragter Björn Twardy, Beisitzerin Melanie Schranner und Beispitzer Christopher Böddeker sowie Öffentlichkeitsbeauftragte Nadja Lindner.

Die Trachtenvereinsmitglieder sind mit den Planungen der Jubiläumsfeierlichkeiten einverstanden

Nachdem die Wahlen abgeschlossen waren, überreichten Claudia und Andreas Huber kleine Präsente an diejenigen Ausschussmitglieder, die ihre Ämter niedergelegt hatten und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit und die intensive Arbeit für den Verein, berichtet Nadja Lindner.

Nun starte der neue Ausschuss in eine spannende und aufregende Zeit, da die Mitgliederversammlung die Festplanungen für 2022 abgesegnet habe. Somit steht fest: Vom 27. bis 31. Juli 2022 werden die Festtage in den Dießener Seeanlagen nachgeholt. Zum Dreifachjubiläum 100 Jahre Heimat- und Trachtenverein Dießen/St. Georgen, 50 Jahre Spielmannszug und 45 Jahre Alphornbläser waren diese ursprünglich im Juni 2020 geplant. (ak)