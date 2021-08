Drehbuchpreis für einen Film über das Leben eines Knastlehrers

Der österreichische Drehbuchautor Arman T. Riahi wird beim Fünf Seen Filmfestival für den Film „Fuchs im Bau“ ausgezeichnet. Das Preisgeld liegt bei 3000 Euro.

Arman T. Riahi, der Regisseur und Drehbuchautor des österreichischen Films „Fuchs im Bau“, ist mit dem diesjährigen Dachs-Drehbuchpreis des Fünf Seen Filmfestivals geehrt worden.

Der mit 3000 Euro dotierte Preis wird jedes Jahr an den Autor oder die Autorin eines aktuellen Spielfilms aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Südtirol (Dachs) verliehen und ist in diesem Jahr von der Münchener Filmwerkstatt gestiftet worden, heißt es in der Pressemitteilung.

„Es ist schon eine rare Freude, einer unbekannten filmischen Welt zu begegnen: Das Leben von Knastlehrern wurde bisher noch kaum erzählt. Doch ,Fuchs im Bau’ ist weit mehr als nur eine ausgefallene Sozialstudie, sondern ein kunstvoller, überraschender und komplexer Blick auf die Frage, was das Leben lebenswert machen kann und wie sich das heute erzählen lässt“, ist in der Pressemitteilung zur Preisverleihung zu lesen.

Das handwerkliche Können des Autors gewürdigt

Aus der Sicht der Jury sei dieses Drehbuch preiswürdig, da es sowohl vom Thema als auch vom handwerklichen Können des Autors her heraussteche. Dieses Drehbuch sei „dicht, berührend, stark, anspruchsvoll, schräg, macht aber auch neugierig“, heißt es in der Begründung der Jury, der die Schauspielerin und Autorin Saralisa Volm, der Vorstandsvorsitzende des Verbandes für Film- und Fernsehdramaturgie, Roland Zag, sowie die Produzentin Franziska An der Gassen angehörten.

Der Film „Fuchs im Bau“ erzählt die Geschichte des Mittelschullehrers Hannes, der im Jugendtrakt einer Wiener Haftanstalt tätig ist. Bei der Preisverleihung am Samstag war auch der reale Gefängnislehrer Wolfgang Riebniger anwesend. Seine Geschichte hat Arman T. Riahi zu dem Film inspiriert. 2020 ging der Drehbuchpreis des Fünf Seen Filmfestivals an „Homeward“ von Nariman Aliev. (ak)

